Ucommune erhält Auszeichnung der Vereinten Nationen für Innovationsleistung für globale unternehmerische Gesellschaftsverantwortung

New York (ots/PRNewswire) - Der Gründer und Vorstandsvorsitzendevon Ucommune, Dr. Daqing Mao, wurde eingeladen, um Mitte Oktober amUN-Hauptsitz in New York am Global Corporate Social ResponsibilitySummit 2019 der Vereinten Nationen (UN) teilzunehmen, wo erstellvertretend für Ucommune den Global CSR Innovation Awardentgegennehmen wird. Das seit zwei Jahren unter diesem Namenfirmierende Unternehmen wird für seinen Beitrag dafür ausgezeichnet,aufstrebende Unternehmer zu unterstützen. Mit diesemprestigeträchtigen Preis wird der bedeutende Beitrag geehrt, denUcommune als einer der innovativen und wegweisenden Anbieter für dieCoworking-Community in China bei der Entwicklung von CSR-Methodenleistet.Auf dem UN Global Corporate Social Responsibility Summit 2019, dervom UN NGO/DPI-Exekutivkomitee und der Global CSR Foundationausgerichtet wird, werden Unternehmen und Einzelpersonenausgezeichnet, die die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung(Corporate Social Responsibility, CSR) zum integralen Bestandteilihres Kerngeschäfts und ihrer Strategie gemacht haben. Ucommune hatsich der Aufgabe verschrieben, in Kommunen eine Kultur zu schaffen,in der sich junge Unternehmer auf Lösungen für die drängendensozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungenkonzentrieren können. Vor diesem Hintergrund arbeitet das UnternehmenHand in Hand mit Partner rund um den Globus zusammen, um weltweiteNachhaltigkeitsziele zu verfolgen. Und für seine Rolle als wichtigerAkteur beim Aufbau einer nachhaltigen urbanen Zukunft wird es jetztvon der UN ausgezeichnet."Wir fühlen uns durch diese Einladung sehr geehrt. Die Ehrungdurch die UN ist eine Bestätigung für unser fortlaufendes Engagementfür die Neugestaltung einer Arbeitskultur der neuen Generationen.Ucommune ist als Space-as-a-Service-Plattform gestartet, umaufstrebende Start-ups zu bedienen, und mit dieser Aufgabe trägt esganz natürlich die Verantwortung dafür, die globale CSR-Agenda jetztund in der Zukunft anzuführen", sagte Mao. "Mithilfe der beständigenBemühungen, unsere Dienste zu verbessern, um die nächsteUnternehmergeneration zu stärken, wollen wir den Geist einesnachhaltigen Unternehmertums entfachen und den weltweiten sozialenWandel in diesem Zeitalter voranbringen."Damit noch mehr Absolventen dabei unterstützt werden können, ihreIdeen in die Praxis umzusetzen, hat das Unternehmen die UcommuneLecture eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Plattform fürFührungskräfte, die das Ziel verfolgt, ein günstiges Umfeld fürinnovative Studierende zu schaffen. Über Vortagsveranstaltungen, indenen Absolventen mehr über unternehmerische Fertigkeiten und Werteerfahren können und wo sie eine für ihr zukünftiges Arbeitsfeldangemessenes Haltung erlernen können, sollen sie enger miterfolgreichen Unternehmern zusammengebracht werden.Ganz oben auf der Agenda steht außerdem die Unterstützung desUnternehmertums bei und der Beschäftigung von jungen Menschen mitBehinderung. Ucommune möchte die klugen Köpfe ermutigen, ihre Träumezu verwirklichen und zeigt Menschen mit Behinderung Wege auf, wie sieinnerhalb eines Unternehmens erfolgreich sein können. Dafür versuchtes Arbeitgeber zu gewinnen, um mehr Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen.Damit über Innovationen und Zusammenarbeit eine Kultur für mehrgemeinsame soziale Werte entstehen kann, hat Ucommune fortwährendseine Anstrengungen dafür verstärkt, städtische Kommune über eineffizienteres Immobilienmanagement mit gemeinsamen Arbeitsräumen fürStart-ups völlig neu zu gestalten. Ucommune hat Kosten, Effizienz undKomfort ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt und 200motivierende Coworking Spaces eingerichtet, die für digitale Nomaden,Freiberufler, Unternehmer und Start-ups rund um der Globus wiegeschaffen sind.Ucommune will die Kultur für Arbeitsplätze neu definieren und bauteine einzigartige, weltweite Plattform auf, die Gemeinschaften vorOrt wie in der digitalen Welt nahtlos einbinden, damit Menschen ineiner lebendigen und offenen Umgebung lernen, sich miteinanderverbinden und miteinander wachsen können. Neben seinen flexiblen unddynamischen gemeinsamen Arbeitsplätzen bietet Ucommune einumfangreiches Spektrum an Dienstleistungen für die sehrunterschiedlichen geschäftlichen Anforderungen von Freiberuflern undUnternehmern. Das umfasst unter anderem Lösungen für Werbung undMarkenaufbau, Ideenentwicklung und Dienstleistungen rund umRisikokapital für Unternehmen, Weiterbildung für Personaler, Finanz-und Rechtsberatung, Design- und Entwicklungsservices sowieIT-Support.Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://ucommune.com.hk/Informationen zu UcommuneUcommune ist der Anbieter für die Coworking-Community in China.Mit Stand zum 30. Juni 2019 hatte Ucommune 200Coworking-Einrichtungen in 44 Städten in Groß-China, Singapur und NewYork City in Betrieb. Zu den Offline-Angeboten von Ucommune imBereich Coworking Space gehören selbstverwaltete USpace-Coworking-Modelle, U Studio und U Design für angepassteArbeitsplätze sowie die Asset-light-Geschäftsmodelle U Brand und UPartner. Nachdem Ucommune vier Jahre lang den Markt erkundet hat, hates sich für ein intelligentes Coworking-Ökosystem im globalen Maßstabentschieden, in dem unsere Mitglieder unser Netzwerk nutzen können,um ihr Potenzial voll zu entfalten, und in dem sie gemeinsam einenmaximalen Mehrwert schaffen können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1011800/Ucommune_United_Nations_Award.jpg