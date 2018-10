Berlin (ots) - Das wochenlange Warten der großen Fanbase hat sichgelohnt: Seit dem 5. Oktober ist der elfte Teil der erfolgreichenGames-Serie Assassin's Creed erhältlich. Die Spielereihe von Ubisoftist in den letzten zehn Jahren zu einem globalen Phänomen gewordenund hat eine riesige Community. Die von Studio71 produzierteInfluencer-Kampagne zum Spiel begleitet den Verkaufsstart parallel.Ubisoft schickt die Spieler in "Assassin's Creed Odyssey" nachGriechenland im Jahr 431 v. Chr. Studio71, das Digital-Studio vonProSiebenSat.1 und Experte für Influencer-Marketing, inszeniert diesegriechisch-antike Umgebung in einer aufwändig produzierten Kampagneund macht damit Lust auf das Spiel. Zentrale Hauptcharaktäre sinddabei Jonas, Kelly MissesVlog, Sonny Loops und MarcelScorpion -allesamt bekannte Influencer mit Followern im Millionenbereich, diebei Studio71 unter Vertrag stehen.Kelly MissesVlog ist begeistert von der Kampagnen-Produktion: "Eshat großen Spaß gemacht, gemeinsam mit Studio71 einen kreativenStorytelling-Ansatz zu entwickeln und diesen dann beim actionreichenDreh umzusetzen. Durch das Hollywood-mäßige Film-Set und dieaufwendigen Kostüme habe ich mich wirklich gefühlt wie im antikenGriechenland."Als Drehlocation dienten die Nu Boyana Studios in Bulgarien,welche zu den größten Filmstudios Europas gehören. Die historischenSchauplätze sowie die Assassinen-Kostüme und Rüstungen sorgten fürimposante Bilder, die den Spirit und die Faszination des Spiels"Assassin's Creed Odyssey" authentisch transportieren. Die Kampagnebesteht aus unterschiedlichen Bausteinen: neben derInfluencer-Auswahl und ihren Highlight-Videos(https://youtu.be/4vHOcbUAXhU) entstehen Instagram-Stories undweitere Behind-The-Scenes Videos auf Youtube. Mit zusätzlichemEinsatz von YouTube Media vergrößert Studio71 die organischeReichweite der beiden Highlight-Videos und spielt diese als Pre-Rollsan ausgewählte Zielgruppen aus. Darüber hinaus verweist ein TV-Spotfür "Assassin's Creed Odyssey" auf die zentrale Fanpagewww.studio71.com/aco, die alle Videos, zusätzliche Behind-The-ScenesClips und Interviews mit den Influencern bündelt.Sebastian Romanus, Geschäftsführer Studio71: "Die Kampagne fürUbisoft ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Faszination derInfluencer ansteckend ist und dadurch eine Win-Win-Situation für alleentsteht: die Influencer können spannenden sowie imposanten undhochwertig produzierten Content teilen, die Follower bekommenEntertainment in Form außergewöhnlicher Stories geboten und denUnternehmen bieten sich attraktive sowie wirkungsvolleVermarktungsmöglichkeiten."Benedikt Schüler, Marketing Director Ubisoft GSA: "Gaming istLifestyle und gehört zu den großen Themen im Social Media-Bereich.Zusammen mit Studio71 wollen wir unsere Marke Assassin's Creedspannend inszenieren, um unsere Community, hier im Speziellen dieMillennials und Generation Z, auch jenseits der klassischen Kanäleunterhaltsam abzuholen."Highlight Videos:Jonas: https://youtu.be/4vHOcbUAXhU Sonny Loopshttps://youtu.be/_Pxb19WRzJwKampagnen-Landingpage:www.studio71.com/acoYouTube-Kanäle:SonnyLoops https://www.youtube.com/user/SonnyLoops MarcelScorpionhttps://www.youtube.com/user/marcelscorpion Kelly MissesVloghttps://www.youtube.com/user/MissesVlog Jonashttps://www.youtube.com/user/uFoneTVÜber Studio71:Studio71 ist eine global führende Influencer- und Kreativ-Agentur,spezialisiert auf Branded Entertainment, Digital-, TV- undEvent-Produktion sowie Künstlermanagement. Studio71 ist eine Tochterder ProSiebenSat.1 Media SE und generiert weltweit rund 10 MilliardenVideo Views auf YouTube im Monat. Als Marktführer imdeutschsprachigen Raum distribuiert und vermarktet Studio71 dieTV-Inhalte der ProSieben Sat.1-Sendergruppe sowie einPremium-Portfolio der besten Content Creator auf YouTube, facebookund Instagram - mit einer Gesamtreichweite von monatlich 1 MilliardeVideo Views. Seine Hauptsitze hat Studio71 in Berlin und Los Angeles.Weitere Standorte sind New York, Toronto, London, Mailand und Paris.Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media,Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter.Über Ubisoft:Ubisoft ist ein führender Entwickler, Publisher und Distribuentfür interaktive Unterhaltungsprodukte und Services mit einemreichhaltigen Portfolio bekannter Marken, darunter Assassin's Creed,Just Dance, die Tom Clancy's Videospiel-Reihe, Rayman, Far Cry undWatch Dogs. Die Teams im weltumspannenden Verbund von Studios undGeschäftsstellen bei Ubisoft widmen sich der Produktion vonoriginellen und unvergesslichen Spielerlebnissen auf allenverbreiteten Plattformen, wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs.Im Geschäftsjahr 2017-2018 erzielte Ubisoft einen Umsatz von 1.732Millionen Euro.