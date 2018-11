Ubisoft-Aktie: Aktienanalyse mit Hilfe des Ichimoku!

Der Kurs der Ubisoft-Aktie liegt in der Tagesansicht unter der Ichimoku-Wolke und unter der Standard-Linie. Die Zukunftswolke zeigt sich derzeit in bärischer Form. Die verzögerte Linie liegt weit unter dem Kurs und unter der Wolke, das wird sich wahrscheinlich auch nicht von heute auf Morgen ändern. Der Kursverlust in den letzten Monaten ist durchaus beachtlich.

Der 4-Stundenchart als Hoffnungsträger?

Ein Beitrag von Johannes Weber.