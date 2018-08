Ubisense gibt die Einführung von myWorld for Sales auf Salesforce AppExchange, dem weltweit führenden Marktplatz für Unternehmens-Apps, bekannt

Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Mit myWorld können Kunden den Wert ihrer raumbezogenenInventardaten freischalten und Mehrwert schaffen.Ubisense kündigte heute den Start von myWorld for Salesforce(http://www.ubisense.net/product/myworld-salesforce) auf SalesforceAppExchange an. Mit der App können Unternehmen auf neue Weise Kontaktzu Kunden, Partnern und Mitarbeitern halten. myWorld ist eineskalierbare und konfigurierbare Geolocation-Unternehmensplattform,die für Anwender von Kommunikations- und Versorgungsnetzwerkenentwickelt wurde. Die App ermöglicht Kunden, den verborgenen Wertihrer komplexen räumlichen Anlagewerte und Engeneeringsysteme zuerschließen, die Produktivität zu erhöhen, Kosten zu reduzierenundhilft den Kundenservice sowie die Netzwerkleistung zu verbessern[i](Photo: https://mma.prnewswire.com/media/731005/Ubisense.jpg )myWorld for Salesforce basiert auf der Salesforce Platform und istderzeit im AppExchange (https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000Ecsb0UAB)-Store erhältlich.myWorld for SalesforcemyWorld bietet Nutzern in Verkauf, Kundenservice und Betriebeigenverantwortlichen Zugriff auf ausführliche Informationen zuNetzwerktechnik, Kapazität und Servicestatus, die benötigt werden, umden Gewinn zu erhöhen und die Kundenerfahrung zu verbessern.Außendienst- und Kundendienstvertreter können schnell und effektivauf Kundenanfragen und -probleme reagieren und so Technikkapazitätenfreisetzen, um sich auf wichtige Netzwerkprojekte zu konzentrieren.myWorld bietet innerhalb der Salesforce-Workflows kontextsensitiveLandkartenansichten und vertraute Bildschirme, die in den Abteilungentäglich verwendet werden.Reaktionen auf diese NachrichtRichard Petti, CEO von Ubisense, kommentierte: "myWorld bietetSalesforce-Nutzern eine effiziente Integration von kritischenNetzwerk- und Betriebsinformationen. Das neue Produkt beschleunigtdie Antwortzeiten, verbessert die Qualität und die Kundenerfahrungfür Telekommunikations-, Kabel- und Versorgungskunden. myWorld wirdbereits von mehr als 30.000 Fachleuten eingesetzt[ii] und wir freuenuns darauf, durch den Start der neuen myWorld-App noch mehr Menschendabei zu helfen, die Vorteile dieser Lösung zu erkennen.""Wir freuen uns, Ubisense auf AppExchange begrüßen zu können.Ubisense bietet Kunden einen spannenden neuen Weg, den Wert ihrerräumlichen Netzwerkinventardaten zu nutzen und Mehrwert zu schaffen",so Mike Wolff, SVP ISV Sales, Salesforce. "Das exponentielle Wachstumvon AppExchange unterstreicht die enorme Möglichkeit für das gesamteSalesforce-Ökosystem, innovative Lösungen zu schaffen und denKundenerfolg voranzubringen.Informationen zu Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange ist der weltweit führende Cloud-Marktplatzfür Unternehmen und ermöglicht Betrieben, ihren Verkauf,Kundendienst, Marketing und Kundenkontakte auf neue Weise zugestalten. Mit mehr als 5.000 Lösungen, 5 MillionenKundeninstallationen und 70.000 Peer-Reviews ist es dieumfangreichste Quelle für Unternehmen für technische Lösungen in denBereichen Cloud, Mobilgeräte, soziale Interaktionen, IoT, Analyse undkünstliche Intelligenz.Ergänzende Informationen- Liken Sie Salesforce auf Facebook:http://www.facebook.com/salesforce- Folgen Sie Salesforce auf Twitter: https://twitter.com/salesforceFolgen Sie Ubisense auf Twitter:https://twitter.com/UbisensemyWorld- Verbinden Sie sich mit Ubisense auf LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/ubisenseSalesforce, AppExchange usw. gehören zu den Marken vonsalesforce.com, inc.Informationen zu UbisenseUbisense ist Berater des Vertrauens für einige der größtenUnternehmen in den Bereichen Kommunikation, Versorgung, Automotiveund Luftfahrt. In den von uns betreuten Branchen bieten wirfundiertes Fachwissen, da wir die Herausforderungen unserer Kunden injeder Unternehmensebene kennen.Unsere Lösungen basieren auf leistungsstarkenUnternehmensplattformen und werden von verschiedenen kundengeleitetenAnwendungen unterstützt, die Standortdaten nutzen, um einen digitalenEchtzeit-Doppelgänger des physikalischen Betriebs unseres Kundens zuerstellen. i. myWorld Kunden sparen durchschnittlich 30 Minuten pro Tag und Kundendiensttechniker, was zu einer größeren Produktivität und einer Reduktion der mittleren Reparaturzeit (MTTR, mean time to recover) führt.
ii. Derzeit sind mehr als 30.000 Nutzerlizenzen von myWorld in Betrieb.