Uber startet neues Angebot für Gruppenfahrten in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Der Fahrdienstvermittler Uber baut sein Angebot in Berlin mit einem Service für Gruppenfahrten weiter aus.



Mit UberXL könnten Gruppen bis zu sechs Personen gemeinsam zu einem Ziel fahren, auch von unterschiedlichen Standorten aus, kündigte das Unternehmen am Montag an. Bis zu sechs Personen sollen Platz finden, mit Gepäck bleibt noch Platz für vier. Das Abgebot ist für Gelegenheiten wie Meetings oder Familientreffen gedacht, bei denen mehrere Personen ein Ziel anfahren.

Für UberXL sollen vorwiegend größere Hybridfahrzeuge etwa wie der Toyota Prius+ oder klassische Vans von Merceds mit professionellem Fahrer zum Einsatz kommen. Zwischenstopps, um weitere Mitfahrer abzuholen, können bei Buchung für eine Fahrt ebenfalls eingegeben werden. Die Fahrtkosten werden in der Smartphone-App zum Start bei Buchung angegeben und können unter den Mitfahrern geteilt werden. In Berlin soll die Zahlung auch per Bargeld möglich sein.

In Deutschland steht das US-Unternehmen vor allem mit der Taxi-Branche im Clinch und wird auch in anderen Ländern oft wegen seiner Arbeitsbedingungen gerügt. In Berlin brachte das Unternehmen erst vor wenigen Wochen unter der Marke Jump seiner gleichnamigen Tochterfirma knallrote Pedelecs zum Ausleihen auf die Straße. Zudem bietet Uber über seine App mit UberX Mietwagen mit Fahrer sowie reguläre Taxifahrten (UberTaxi) an./gri/DP/fba