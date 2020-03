Uber sagt, man könne “diese Krise überstehen”

Die Aktien der Taxidienst-Spezialisten Uber (WKN:A2PHHG) und Lyft (WKN:A2PE38) sind in die Höhe geschossen, nachdem Uber eine Telefonkonferenz mit den Analysten veranstaltet hatte, um den Investoren zu versichern, dass das Unternehmen in der Lage sein würde, der neuartigen Coronavirus-Pandemie, die einen Großteil der Reisebranche zerstört, zu widerstehen. Letztes Jahr setzte sich Uber das Ziel, eine bereinigte EBITDA-Rendite für 2021 zu erreichen, und das Unternehmen warnte in dieser Woche davor, dass der Kommentar nicht als formelles Update seiner Prognose “aufgrund der Fluidität der Situation” zu ansehen sei.

“Liquidität ist der Schlüssel”.

“Das Wichtigste ist, dass wir gut positioniert sind, um diese Krise zu überstehen und noch stärker daraus hervorzugehen”, sagte CEO Dara Khosrowshahi zu Beginn der Telefonkonferenz. “Wir verfügen über reichlich Liquidität, wir haben eine sehr variable Kostenstruktur, eine globale Präsenz, mehrere Geschäftsbereiche, die uns Vielfalt verleihen, und Fallstudien, die zeigen, wie schnell sich unser Geschäft nach einem solchen Schock wahrscheinlich wieder erholen wird.”



Khosrowshahi räumte ein, dass viele Fahrer jetzt leiden, weshalb das Unternehmen vor kurzem trotz des langjährigen Widerstands gegen solche Leistungen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für Fahrer ankündigte, da diese in der Regel nicht für Subunternehmer zur Verfügung stehen.

“In jeder Krise ist die Liquidität der Schlüssel”, bemerkte der Vorstandsvorsitzende, bevor er anmerkte, dass Uber Ende Februar über etwa 10 Milliarden US-Dollar an frei verfügbaren Barmitteln verfügte, verglichen mit den 11,3 Milliarden US-Dollar, mit denen Uber das Jahr 2019 abgeschlossen hatte. Darüber hinaus hat Uber keine restriktiven Schuldenvereinbarungen. Unter einem Worst-Case-Szenario schätzt Uber, dass man am Jahresende immer noch über etwa 4 Milliarden US-Dollar in bar verfügen wird. Das Technologieunternehmen ist zuversichtlich, dass es am Ende über 6 Milliarden US-Dollar verfügen wird. Das Unternehmen hat im Notfall noch Zugriff auf 2 Milliarden US-Dollar, die es im Bedarfsfall anzapfen kann. Etwa 1,5 Milliarden US-Dollar in bar wurden bereits für bereits angekündigte Übernahmen gebunden.

Khosrowshahi erkannte die grundlegenden Auswirkungen auf das Geschäft an und sagte, dass die Buchungen in stark betroffenen Märkten wie Seattle im Vergleich zum Vorjahr um 60 % bis 70 % zurückgegangen seien. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass einige andere Regionen bereits das Schlimmste der Krise erlebt haben und sich bald erholen werden.

Was die Vielfalt betrifft, so hat das Unternehmen gegenüber Lyft einen entscheidenden Vorteil: Der Lieferservice Uber Eats bleibt stark, da die Verbraucher zu Hause bleiben und Lebensmittel bestellen. “Unser Eats-Geschäft ist gerade jetzt eine wichtige Ressource”, sagte Khosrowshahi. Lyft hat derzeit keinen Lebensmittellieferdienst, aber es wird gemeldet, dass das Unternehmen sich damit beschäftigt.

Der Rivale Lyft hatte sich zu früh zu Wort gemeldet, als CFO Brian Roberts Anfang des Monats sein Vertrauen in das Unternehmen zum Ausdruck brachte, kurz bevor die Nachfrage nach Mitfahrgelegenheiten einbrach, als sich COVID-19 in den USA rasch auszubreiten begann. Da beide Aktien so stark gestiegen sind, scheinen die Bemühungen, die Investoren zu beruhigen, funktioniert zu haben.

