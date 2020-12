Uber: Verkauf autonomer Fahreinheit an Aurora!

Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) verkauft seine in Schwierigkeiten geratene selbstfahrende Fahrzeugeinheit an Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) – unterstützt Aurora, während der Technologieriese weiterhin unprofitable Geschäftsbereiche ablädt und die Branche sich von Roboterachsen zu autonomen Lastwagen und Lebensmittelzustellung bewegt.

Als Teil des Aktiengeschäfts wird Uber 400 Millionen Dollar in Aurora investieren und eine 26%ige Beteiligung an dem Unternehmen erhalten, sagte ein Sprecher von Aurora



