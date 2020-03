Uber Technologies Aktie: Erholung im Gange!

Uber Technologies Aktie | ISIN:US90353T1007 | WKN:A2PHHG

Nach dem strammen Unterschreiten der Unterstützung um 25 USD, stellt sich gerade eine Erholung ein. So konnte das Wertpapier im gestrigen Handel über 35 % zulegen. Damit rückt die 25 USD Marke abermals in den Fokus, nun allerdings als Widerstand. Zudem notiert in dem Bereich auch das 38,2 und 50 % Fibonacci-Retracement der Uber Technologies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



