Uber Technologies Aktie: Bald wieder abwärts?

Uber Technologies Aktie | ISIN:US90353T1007 | WKN:A2PHHG

Wow, fast 70 % Kursverlust in wenigen Wochen – von rund 42,00 USD auf ca. 14,00 USD. Doch das ließen sich die Bullen nicht gefallen und haben das Wertpapier ordentlich nach Norden gehievt. So wurde nun ein Kursplus, seit dem Tief, von 100 % erzeugt. Wir sehen also, es geht sehr stark hin und her ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung