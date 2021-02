Uber: Schreckgespenst ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Uber Technologies":

Das Thema Fahrerstatus ist zurück. Einer Entscheidung des Supreme Court in London zufolge muss Uber Technologies (WKN: A2PHHG) diese als Angestellte und nicht als eigenständige Unternehmer beschäftigen.

Uber wies in einer ersten Reaktion am Freitag darauf hin, dass der Richterspruch nur auf eine bestimmte Anzahl an Fahrern, die die App in 2016 nutzten, beschränkt sei, und dass nicht alle von Ubers Fahrern im Königreich als Angestellte klassifiziert würden.

Die Entscheidung wurde ...





