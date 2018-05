Uber, Porsche, Volocopter & Co. - Größen der Mobilitätsbranche versammeln sich auf der NOAH Conference 2018 in Berlin

Berlin (ots) - Auf der Axel Springer NOAH Conference Berlin, demführenden Branchen-Event der europäischen Internet- undDigitalwirtschaft, kommt dieses Jahr am 6. und 7. Juni in Berlin dieElite der Mobilitätsbranche zusammen, um sich über den Status quo undkünftige Entwicklungen auszutauschen - von Uber bis FlixBus undVolocopter.Wenn Uber seinen neuen CEO, Dara Khosrowshahi, nach Europa schicktund FlixBus seinen Geschäftsführer entsendet, dann nicht ohne gutenGrund. In dem Fall ruft die NOAH 2018 Berlin die Branchenführer ausder Mobilitätsbranche zusammen, die dort nicht nur übereinander,sondern miteinander sprechen und gemeinsam definieren, welcheRichtung wir einschlagen und vor allem wie wir uns in Zukunftfortbewegen.Die Frage nach der Zukunft der Fortbewegung und disruptivenMobilitätskonzepten ist alles andere als trivial. Immer wieder findenNeuigkeiten aus dem Bereich Mobilität ihren Weg in die Schlagzeilenund lösen eine Menge an Fragen und verschiedenen Emotionen aus. Dabeiist das Spektrum breit: Von Flugtaxis als visionärem Gedanken derDigitalisierung, Inbetriebnahmen von Zugstrecken durch Start-ups,neue Sharing-Konzepte für verschiedene Fortbewegungsmittel undUS-amerikanische Branchengiganten, die sich ihren Weg in denWeltmarkt bahnen und dabei Kontroversen und Diskussionen nichtscheuen.Einen aktuellen Überblick über den Stand der Diskussion, dieThemen und Unternehmen, die die Branche bestimmen bietet diediesjährige, neunte Auflage der NOAH in der deutschen Hauptstadt.Selten bekommt man so viele internationale Hochkaräter auf einmal zuGesicht und und kann ihre Ansätze und Visionen direkt miteinander inVerbindung bringen. Viele der teilnehmenden Unternehmen nutzenaußerdem die große Reichweite und Strahlkraft der Veranstaltung fürAnnouncements und die Bekanntgabe von Neuigkeiten.Auf die Dichte an richtungsweisenden Unternehmen blickt auchNOAH-Gründer Marco Rodzynek mit Spannung: "Wir können uns auf dieNeuigkeiten, die uns die Schwergewichte aus der Mobilitätsbranchepräsentieren werden, freuen. Wem daran gelegen ist, direkt aus ersterHand zu erfahren, was die Unternehmen für sich, den Markt und dieGesellschaft planen, der ist auf der NOAH Conference gut aufgehoben."Auf der Berliner Bühne in den Austausch treten:- Nicolas Brusson, CEO BlaBlaCar- Paulin Dementhon, CEO Drivy- Jochen Engert, Founder & CEO FlixBus- Dara Khosrowshahi, CEO Uber- Sophaila Ouffata, Director of Platform BMW i Ventures- Florian Reuter, CEO Volocopter- Markus Villig, CEO taxify- Dave Waiser, CEO Gett- Jens Wohltorf, CEO Blacklane- u. v. a.Akkreditierungswünsche für die NOAH Berlin 2018 nehmen wir perE-Mail an noah@piabo.net entgegen.Über NOAH ConferenceIm Jahr 2009 gelauncht, entwickelte sich die NOAH Conference zuEuropas führendem Event der Digitalszene. Über 2.000 Internet-CEOs,Entscheider und Investoren erhalten jährlich Einblicke in dieneuesten Konzepte sowie die Möglichkeit zum Netzwerken,Geschäftsbeziehungen aufzubauen und die NOAH-Partys zu genießen.Bekannt für ihren Fokus auf profitable Business-Modelle und Daten,bietet die Veranstaltung außerdem die Möglichkeit zur Interaktion mitSpeakern, Inspiration und Unterhaltung. Im neunten Jahr des Eventslädt die NOAH Conference nach der ersten Tel Aviv Konferenz im Märzzu zwei weiteren thematisch unterschiedlichen Veranstaltungen ein:Axel Springer NOAH Berlin 6. - 7. Juni 2018) wird gemeinsam mitAxel Springer veranstaltet und präsentiert eine einzigartigeDiskussionsplattform für CEOs und Gründer der etablierten Unternehmensowie ihre disruptiven Herausforderer in verschiedenenBranchendisziplinen.NOAH London (30. - 31. Oktober 2018) fokussiert sich darauf,Kapitalgeber mit Unternehmen zusammenzubringen und den Dienstleisterndabei zu helfen, relevante Kunden zu finden.Pressekontakt:Pressekontakt und Akkreditierungsanfragen:PIABO PR GmbHJohanna Schwinghammer+49 (0)30 257 620 5270noah@piabo.netOriginal-Content von: NOAH Conference, übermittelt durch news aktuell