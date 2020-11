Uber: Perfekter Sturm!

Weitere Suchergebnisse zu "Uber Technologies":

In Uber-Aktien (WKN: A2PHHG) ist mächtig was los. Der Megatrend Mobility wird an den Börsen gespielt. Explosiv wird es dann, wenn das Thema mit der Reopening-Rallye zusammenfällt wie bei Uber!

Auch Brad Gerstner wettet mit seinem Hedgefonds Altimeter Capital in Uber-Aktien auf das Reopening-Szenario der realen Ökonomie und damit auf die Rückkehr zu normalisierten Verkehrsströmen, vor allem in den Metropolregionen, wo Uber verstärkt genutzt wird. Das wird keine Zeremonie, sondern ein dynamischer ...





