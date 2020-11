Uber, Lyft, DoorDash: 15% Kompensationszahlungen?

Die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) kündigte am Dienstag einen neuen Vorschlag an, der es Unternehmen wie Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) und LYFT Inc (NASDAQ: LYFT) sowie DoorDash ermöglichen könnte, Beschäftigte in der Gig-Wirtschaft mit Eigenkapital zu entschädigen.

Die Aufsichtsbehörde hat ein Pilotprogramm für Tech-Aggregatoren vorgeschlagen, die Gig-Economy-Arbeitnehmer oder Fahrer einstellen, in dessen Rahmen die Unternehmen bis zu 15% der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung