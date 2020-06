Uber: Kann die Aktie wieder das Allzeithoch erreichen?

Die Aktie von Uber Technologies wird seit dem letzten Jahr an der Börse gehandelt. Am ersten Börsentag wurde die Aktie zwischen 41 USD und 45 USD gehandelt. Das Allzeithoch der Aktie wurde ein paar Tage später erreicht und liegt bei 47 USD. Seitdem hat sich das Gesamtbild der Aktie verschlechtert und am 18. März 2020 wurde das Allzeittief bei 13,71 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



