Uber Eats: Reale Gefahr für Just Eat?

Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) versucht, das Monopol von Just Eat Takeaway.Com NV (OTC: TKAYF) (OTC:TKAYY) auf dem deutschen Markt für Essenslieferungen durch angestellte Kuriere anstelle von Gigworkern zu brechen, berichtet die Financial Times.

Uber Eats hat sein Deutschland-Debüt für die nächsten Wochen geplant, beginnend in Berlin. Das Unternehmen will seine Marktposition in Europa ausbauen und dabei die Aussichten für Ride-Hailing in



