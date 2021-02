Uber Aktie: Uber-Veteran Ryan Graves pumpt $50M rein!

Metromile, ein auf Versicherungen fokussiertes Fintech, das von Data Science und maschinellem Lernen angetrieben wird, gab am Montag offiziell eine 50-Millionen-Dollar-Investition von Ryan Graves bekannt, einem ehemaligen Uber-Manager, der auch dem Vorstand des Unternehmens beitreten wird.

Was geschah

Metromile richtet sich an nicht-traditionelle Autobesitzer, wie diejenigen, die Transportdienste wie Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER) und Lyft Inc. (NASDAQ:LYFT) nutzen. Die Pay-per-Mile-Autoversicherung des Unternehmens nutzt



