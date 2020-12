Uber-Aktie: Sexskandal!

Das Ride-Hailing-Unternehmen Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) wurde am Montag in Kalifornien zu einer Geldstrafe von $59 Millionen verurteilt, weil es die Verwaltungsgesetze in Bezug auf Klagen wegen sexueller Übergriffe und sexueller Belästigung nicht eingehalten hatte.

Was geschah

Die California Public Utilities Commission (CPUC) fand die Antwort des Unternehmens auf Fragen zu einem US-Sicherheitsbericht, den es 2019 veröffentlichte, unbefriedigend. Die Aufsichtsbehörde ordnete auch an, ...



