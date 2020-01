Uber Aktie: Milliardenschwere Übernahme abgeschlossen!

Uber Technologies, Inc. (kurz “Uber“) teilt mit: Am Donnerstag, 6. Februar 2020, sollen die Zahlen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2019 veröffentlicht werden. Dann soll es auch einen „conference call“ geben, der live via webcast übertragen werden soll. Aber auch wer dann nicht online ist, soll die Möglichkeit haben, bis zu mindestens 90 Tage danach die Aufzeichnung der Konferenz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung