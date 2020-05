Uber Aktie: Hoher Verlust!

Das klang nicht gut: Uber Technologies, Inc. (kurz „Uber“) hat für das 1. Quartal 2020 einen Netto-Verlust von 2,9 Mrd. Dollar vermeldet. Immerhin war ein Großteil davon nicht Cash-relevant, da es sich um Abschreibungen handelte. Dennoch – das Eigenkapital schrumpfte so entsprechend, was aus Aktionärssicht alles andere als erfreulich ist. Uber erläuterte, dass die laufende Coronavirus-Pandemie natürlich das Fahrdienstgeschäft (Bereich „Rides ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung