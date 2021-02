Uber Aktie: Gericht entscheidet, dass eine Gruppe von britischen Uber-Fahrern Anspruch auf Mindestlohn hat!

Der anhaltende Kampf um die Einstufung und Bezahlung der Fahrer von Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) gibt es nun eine wichtige Entscheidung in Großbritannien als Teil der wachsenden Rechtsprechung rund um Gig Driver. Das höchste Gericht in Großbritannien bestätigte ein Urteil einer unteren Instanz und entschied, dass eine Gruppe von Klägern, die sich aus ehemaligen Uber-Fahrern zusammensetzt, Anspruch auf einen Mindestlohn hat, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung