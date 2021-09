Uber-Aktie: Erwartet positives Q3!

Uber hat am Dienstag seinen Ausblick für das dritte Quartal 2021 revidiert und erwartet nun, dass das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bereits in diesem Quartal positiv sein wird. Die Aktien des Unternehmens sprangen am Dienstagmorgen an der New Yorker Börse vorbörslich um mehr als 6% in die Höhe.

In einem SEC-Filing teilte Uber (NYSE:UBER) mit, dass es für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung