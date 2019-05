Uber Aktie: Emission kein Erfolg….

Uber ist auch am Montag massiv nach unten gerutscht. Die Aktie musste einen Abschlag in Höhe von mehr als 8 % verkraften und befindet sich annähernd im freien Fall. Dabei ist der Wert schon am Freitag deutlich abgestürzt und hat mehr als 7,5 % Abschlag hinnehmen müssen. Die gesamte Kapitalisierung liegt nun bei etwa 70 Milliarden Dollar. Der Dienstleister hat bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung