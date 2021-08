Uber-Aktie: Dies schafft dem Unternehmen ein Lächeln auf die Lippen!

Der Telegraph berichtet, dass das chinesische Pendant von(NYSE:UBER),(NYSE:DIDI), seine Pläne für einen Start in Großbritannien für mindestens ein Jahr auf Eis gelegt hat. Didi hat seine Markteinführung in Großbritannien und Kontinentaleuropa wegen der Datenschutzbestimmungen in China abgebrochen. Die Markteinführung implizierte die Übertragung von persönlichen Daten und Standortdaten an China und die Regierung. Didi wollte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!