Uber Aktie: 2 Ride-Sharing-Aktien können bereit sein, tiefer zu stürzen!

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER) und Lyft Inc. (NASDAQ:LYFT) sind zwei Ride-Sharing-Aktien, die am Donnerstag einen Absturz hinnehmen mussten.

Die Aktien wurden niedriger gehandelt, als Berichte des US-Arbeitsministers feststellten, dass die meisten US-Gig-Arbeiter als Unternehmensmitarbeiter eingestuft werden sollten.

Unten ist ein Blick auf die technischen Daten.

Uber Tages-Chartanalyse Die Uber-Aktie hat sich zu einem Muster geformt, das technische Händler