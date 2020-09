Uber +6%: Aktie beflügelt von London-Lizenz!

Weitere Suchergebnisse zu "Uber Technologies":

Auf leisen Sohlen schleichen sich Uber-Aktien (WKN: A2PHHG) nach oben. Heute unterstützen positive Neuigkeiten aus London die imposante Kursentwicklung im September. "UBER"-Papiere rücken um 5,93% auf 36,51 USD vor.

Ein Gericht in der britischen Hauptstadt erklärte in einem Berufungsverfahren, dass Uber die Voraussetzungen für eine Lizenz erfülle. Damit darf Uber seine Dienste in der britischen Metropole wieder anbieten, nachdem die Verkehrsbehörde der Stadt dem Unternehmen die Erlaubnis Ende ...





