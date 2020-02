Ubee Interactive und Altice/SFR machen die Leistungsstärke von WiFi 6 verfügbar

Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Ubee Interactive freut sich, gemeinsammit Altice eine neue Ära für überragende WLAN-Performance in Frankreicheinzuläuten.Die technischen Teams von Ubee, Altice Labs und SFR haben gemeinsam eine Reihevon Produkten entwickelt und bereitgestellt, die WiFi 6-Support für Glasfaser,xDSL und DOCSIS Technologien in Frankreich liefern. Altice wird diese Produktein naher Zukunft auch in Portugal, den USA und der Dominikanischen Republikanbieten.Unter dem gemeinsamen Dach der SFR Box 8-Lösung stehen den Kunden von SFRderzeit die folgenden Produkte zur Verfügung, die alle WiFi 6 bieten:- Fiber SFR Box 8 (Ubee UBN2304 GPON Home Gateway), eingeführt imSeptember 2019.- DSL SFR Box 8 (Ubee UBX1503 xDSL Integrated Access Device),eingeführt im Oktober 2019.- DOCSIS 3.1 Cable SFR Box 8 (Ubee UBC1327 D3.1 Wireless VoiceGateway), eingeführt im November 2019.WiFi 6, auch 802.11ax genannt, ist der Next Generation-Standard derWLAN-Technologie und bietet einen höheren Durchsatz, eine erweiterte Abdeckungund eine verbesserte Energieeffizienz. Dies ermöglicht eine schnellere undreibungslosere Verbindung für Teilnehmer, die bandbreitenintensive Anwendungenauf mehreren drahtlosen Endgeräten ausführen."Ubee hat eng mit allen Engineering Teams von Altice zusammengearbeitet, umseine Zielvorstellung umzusetzen und WiFi 6 in die gesamte Altice-Produktreihezu integrieren", erklärt Gilles Guittard, President Ubee Europe, Middle East andAsia Markets. "Die Einführung von WiFi 6 mit GPON, DOCSIS und xDSL ist einwichtiger Meilenstein, von dem alle Endbenutzer in den SFR-Netzen profitierenwerden. Neben verbesserter Geschwindigkeit wird damit auch eine bessere Leistung(Verfügbarkeit, Latenzzeit usw.) für die heimische Nutzung erzielt. Dies ist dasErgebnis einer mehr als 10-jährigen Partnerschaft mit Altice und eines auf zweiJahre angelegten Projekts von Proof of Concept bis zur kommerziellenEinführung".Ubee hat, als einer der ersten fünf Anbieter von Kabelmodems mit CableLabs®DOCSIS® 3.1 x-Zertifizierung, weltweit mehr als 3 Millionen D3.1-Geräteausgeliefert.Informationen zu Ubee Interactive: Ubee ist ein globales Unternehmen im Bereichder Breitbandtechnologie, das Festnetz- und Drahtloslösungen für Privathaushalteund Unternehmen an Serviceprovider weltweit liefert. Das Unternehmen entwickeltund liefert innovative digitale Dienste an führende Betreiber konvergenterKommunikationsdienstleistungen unter Nutzung seiner Stärken in den BereichenF&E, Design, Herstellung und Technik. Zum Produktportfolio des Unternehmensgehören Geräte für die Bereiche Daten, Sprache, Video und Mobilität. Ubeeverfügt über Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika (USA).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1021004/Ubee_Interactive_Logo.jpgPressekontakt:Erika Moskalerika.moskal@ubeeinteractive.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100175/4517871OTS: Ubee InteractiveOriginal-Content von: Ubee Interactive, übermittelt durch news aktuell