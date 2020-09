U.S. Steel Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

U.S. Steel leidet darunter, dass Wettbewerber, zum Teil mit staatlichen Beihilfen, deutlich günstiger produzieren. Aktuell kommt noch die schwache Konjunktur mit starken Nachfragerückgängen, insbesondere aus dem Automobil- und Bausektor hinzu. So ging der Umsatz im 2. Quartal um 41% auf 2,09 Mrd $ zurück. Das operative Ergebnis (EBIT) rutschte mit 532 Mio $ tief in die roten Zahlen. Unterm Strich stand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung