U S Silica: Was jetzt zu tun ist!

Am 10.10.2018 ging die Aktie U S Silica an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 18,96 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für U S Silica entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt U S Silica damit 136,86 Prozent unter dem Durchschnitt (97,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 97,16 Prozent. U S Silica liegt aktuell 136,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Derzeit schüttet U S Silica niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal. Der Unterschied beträgt 3,66 Prozentpunkte (1,37 % gegenüber 5,04 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber U S Silica. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält U S Silica daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält U S Silica von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.