U S Silica: War das hier wirklich zuzutrauen?

Der U S Silica-Kurs wird am 22.11.2018, 04:20 Uhr an der Heimatbörse New York mit 13,35 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben U S Silica nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 50. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von U S Silica zahlt die Börse 50 Euro. Dies sind 13 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 57,33. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -59,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt U S Silica damit 146,81 Prozent unter dem Durchschnitt (87,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 87,17 Prozent. U S Silica liegt aktuell 146,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der U S Silica beläuft sich mittlerweile auf 24,56 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 15,02 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -38,84 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 17,13 USD. Somit ist die Aktie mit -12,32 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".