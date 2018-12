U S Silica: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der U S Silica-Kurs wird am 31.12.2018, 11:11 Uhr an der Heimatbörse New York mit 9,13 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 57,78 ist die Aktie von U S Silica auf Basis der heutigen Notierungen 23 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (75,28) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der U S Silica von 10,64 USD ist mit -53,02 Prozent Entfernung vom GD200 (22,65 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 13,54 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -21,42 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der U S Silica-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Derzeit schüttet U S Silica niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal. Der Unterschied beträgt 2,72 Prozentpunkte (2,4 % gegenüber 5,12 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".