U S Silica: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert U S Silica per 28.08.2018 bei 22,33 USD. U S Silica zählt zu "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses U S Silica auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,59 und liegt mit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metals & Mining) von 54,72. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält U S Silica auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 17 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die U S Silica-Aktie sind 15 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 38,31 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (22,33 USD) ausgehend um 71,57 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält U S Silica von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt U S Silica mit einer Rendite von -11,64 Prozent mehr als 64 Prozent darunter. Die "Metals & Mining"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 52,67 Prozent. Auch hier liegt U S Silica mit 64,3 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.