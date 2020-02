Das U.S. Office of Naval Research setzt mit Anaquas AQX-Lösung neuen Kurs im IP-Management

Köln (ots) - Anaqua, der führende Anbieter von Lösungen für die Verwaltung vonInnovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass das Office of NavalResearch (ONR) die AQX-Plattform von Anaqua für die Verwaltung seines globalenPatent- und Markenportfolios ausgewählt hat.Das ONR ist für die Koordinierung und Durchführung von Forschungs- undTechnologieprogrammen für die US-Marine und das US-Marinekorps verantwortlich.Seit mehr als siebzig Jahren investiert das ONR in Forschung, die grundlegendesWissen erweitert und technologische Durchbrüche für zukünftige Marinesystemeermöglicht. Das vielfältige IP-Portfolio der Organisation enthält mehreretausend Patente mit bedeutenden Erfindungen im Radar-, Kommunikations-,Aufnahme- und Navigationsbereich.Das ONR betreibt die Verwaltung seines geistiges Eigentum nach den Vorgaben desUS-Marineministeriums. Die Anforderungen des Marineministeriums an dieIP-Verwaltung haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Damit ist auch derBedarf an einer IP-Softwarelösung mit größerer Funktionalität gestiegen. Das ONRhat sich daher für die AQX-Plattform von Anaqua entschieden, um seineIP-Management-Prozesse für die Patent- und Markenverfolgung zu rationalisieren.Mit AQX kann das ONR Module und Werkzeuge für die Zusammenarbeit und denWorkflow, die Erstellung und Archivierung sowie das Portfoliomanagement und dieLizenzierung nutzen. Die Organisation wird dazu auch die Finanzmanagement-Lösungvon Anaqua nutzen, um die gesamte IP-Abteilung zu unterstützen."Das Office of Naval Research ist ein Pionier der technologischen Forschung, diesowohl der US Navy als auch der amerikanischen Nation zugute kommt", so BobRomeo, CEO von Anaqua. "Unsere moderne AQX-Plattform wird denIP-Portfoliomanagern beim ONR helfen, die Effektivität ihrer Fülle an IP-Assetszu maximieren".Über AnaquaAnaqua ist ein Premiumanbieter von integrierten End-to-End Lösungen für dasManagement von Innovationen und geistigem Eigentum und wird von über 50 % der 25führenden US-Patentanmelder und über 50 % der 25 weltweit führenden Marken sowieeiner wachsenden Zahl der renommiertesten Anwaltskanzleien genutzt. DerHauptsitz des global tätigen Unternehmens befindet sich in Boston, weitereNiederlassungen finden sich quer durch Europa und Asien. Weltweit wird dieIP-Plattform von Anaqua von fast einer Million IP-Führungskräften,Rechtsanwälten, Anwaltsfachangestellten, Administratoren und Innovatorengenutzt. Die Lösungssuite des Unternehmens verbindet Best-Practice-Workflows mitBig-Data-Analysen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die alsInformationsgrundlage für IP-Strategien dient, gewinnbringende IP-Entscheidungenermöglicht und die IP-Tätigkeit optimiert. Weitere Informationen finden Sieunter anaqua.com (http://www.anaqua.com).Über das U.S. Office of Naval Research (ONR)Das Marineforschungsamt der US-Marine stellt die Wissenschaft und Technologienzur Verfügung, die für die Aufrechterhaltung des technologischen Vorsprungs derUS-Marine und des US-Marinekorps erforderlich sind. Durch sein Netzwerk vonForschungslaboren und anderen angeschlossenen Unternehmen ist das ONR führend inWissenschaft und Forschung. Das ONR arbeitet mit allen US-Staaten, 55 Ländern,634 Hochschulen und gemeinnützigen Einrichtungen sowie mehr als 960Industriepartnern zusammen. Das ONR beschäftigt einschließlich seinesHauptquartiers, ONR Global und des Naval Research Laboratory in Washington,D.C., mehr als 3.800 Mitarbeiter, die aus uniformiertem, zivilem undVertragspersonal bestehen. Um mehr über ONR zu erfahren, besuchen Sie bitteonr.navy.mil.Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelMartiusstraße 180802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133510/4529204OTS: AnaquaOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell