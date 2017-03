U.S. News, Y&Rs BAV Consulting und The Wharton School veröffentlichen zum zweiten Mal die jährlichen Ranglisten der Besten Länder

- Neue Ausgabe umfasst 20 weitere Länder; Schweiz gibt ihrenEinstand auf Platz 1 der Gesamtliste -Washington (ots/PRNewswire) - Die Schweiz debütiert als bestesLand der Welt im Best Countries Report 2017(https://www.usnews.com/news/best-countries), einem gemeinsamenRanking- und Analyseprojekt von U.S. News & World Report, Y&Rs BAVConsulting und der Wharton School der University of Pennsylvania. Dermittlerweile im zweiten Jahr herausgegebene Bericht bewertet nun dieRangfolge von 80 Ländern - im vergangenen Jahr waren es nur 60 - nachKriterien wie Macht und wirtschaftlichem Einfluss bis hin zuBürgerrechten und Lebensqualität, um festzustellen, wie Nationen aufweltweiter Ebene wahrgenommen werden.Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Best Countries Report für2017:- Die weltweiten politischen und inneren Unruhen des Jahres 2016wirkten sich unterschiedlich auf die Best Overall Countries(https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-full-list) aus.Kanada belegt weiterhin Platz 2 der Liste. Großbritannien konntesich auf dem dritten Platz behaupten, was darauf schließen lässt,dass sich der anfängliche Schock über das Abstimmungsergebnis zumAustritt aus der Europäischen Union gelegt hat. Deutschland,Spitzenreiter in der Gesamtwertung des letzten Jahres, knickt indrei wichtigen Kategorien, nämlich einladendes Geschäftsumfeld (https://www.usnews.com/news/best-countries/open-for-business-rankings), Bürgerrechte(https://www.usnews.com/news/best-countries/citizenship-rankings)und Lebensqualität (https://www.usnews.com/news/best-countries/quality-of-life-rankings) ein, und fällt auf den 4. Platz zurück. DasLand erlebte eine zunehmende öffentliche Verunsicherunghinsichtlich des Zustroms von Flüchtlingen und wurde durch eineSerie von tödlichen Terrorattacken erschüttert.- Japan ist diesjährig um 2 Positionen auf Rang 5 vorgerückt, was fürdie Stabilität des Landes spricht. Die Nation punktet in Kategorienwie Unternehmertum (https://www.usnews.com/news/best-countries/entrepreneurship-rankings), aufstrebende Wirtschaftsnation(https://www.usnews.com/news/best-countries/movers-rankings) undkulturell einflussreichste(https://www.usnews.com/news/best-countries/influence-rankings)Länder und rangiert dort in den Top 10.- Die USA büßten drei Plätze ein und landen auf Platz 7. Die Nationverlor in mehreren Kategorien, darunter bestes Geschäftsumfeld (https://www.usnews.com/news/best-countries/open-for-business-rankings), Bürgerrechte(https://www.usnews.com/news/best-countries/citizenship-rankings),Abenteuer und Tourismus(https://www.usnews.com/news/best-countries/adventure-rankings),Bildung (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-education), Transparenz(https://www.usnews.com/news/best-countries/best-transparency) undStandort für eine Konzernzentrale (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-headquarter-a-corporation). Auch wenn fast 75Prozent der Befragten angaben, dass sie nach denPräsidentschaftswahlen von 2016 ein gewisses Maß an Respekt für dieUS-amerikanische Führung verloren haben, bleiben die USA die Nummer1 auf der Liste der mächtigsten Länder(https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings), knappgefolgt von Russland auf Platz 2.- Die skandinavischen Länder - bekannt für ihre zukunftsorientierteSozial- und Umweltpolitik - dominieren nach wie vor im Ranking, undSchweden, Norwegen, Finnland und Dänemark gehören in derGesamtwertung zu den 15 besten Nationen. Schweden wird als bestesLand für Frauen(https://www.usnews.com/news/best-countries/best-women), um Kindergroßzuziehen(https://www.usnews.com/news/best-countries/best-raising-children)und für umweltbewusste Lebensführung(https://www.usnews.com/news/best-countries/best-green-living)genannt.- Die Länder in Asien und dem Nahen Osten gelten als stärksteaufstrebende Wirtschaftsnationen(https://www.usnews.com/news/best-countries/movers-rankings), wobeidie Vereinigten Arabischen Emirate auf Platz 1 rangieren. Thailandbleibt die Nr. 1. für den Aufbau eines Geschäfts(https://www.usnews.com/news/best-countries/best-start-a-business)und Malaysia ist das beste Land, um zu investieren(https://www.usnews.com/news/best-countries/best-invest-in).- Die Schweiz gilt als der beste Standort für eine Konzernzentrale (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-headquarter-a-corporation), und Neuseeland als bestes Land für den Ruhestand (https://www.usnews.com/news/best-countries/best-comfortable-retirement).Panama bietet das förderlichste Geschäftsklima (https://www.usnews.com/news/best-countries/open-for-business-rankings), Kanada belegtSpitzenplätze bei Bildung(https://www.usnews.com/news/best-countries/best-education) undLebensqualität (https://www.usnews.com/news/best-countries/quality-of-life-rankings). Italien führt erneut als das Land mit demgrößten Traditionsreichtum(https://www.usnews.com/news/best-countries/heritage-rankings) undBrasilien ist die Nummer 1 als angestrebtes Reiseland(https://www.usnews.com/news/best-countries/adventure-rankings)."Wir wollten erfassen, wie sich Turbulenzen und politischeUmbrüche auf die weltweite Außenwahrnehmung eines Landes auswirken",erklärt Brian Kelly, Chefredakteur und Chief Content Officer von U.S.News. "Ganz ähnlich wie wir dies bereits mit Universitäten, Klinikenund weiteren Einrichtungen gemacht haben, bereitet das BestCountries-Portal faktenbasierte Messgrößen in ansprechender Form auf,die Bürgern, Wirtschaftsakteuren und Regierungen hilft, ihre Länderbesser evaluieren zu können, und die wichtige globale Anliegen bessereinschätzbar macht".Die Methodik(https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/methodology) vonBest Countries 2017 basiert auf der Verwendung von Daten, diemithilfe einer proprietären Meinungsumfrage - durchgeführt nach derUS-Präsidentschaftswahl - unter mehr als 21.00 Führungskräften ausder Wirtschaft, sachkundigen Eliten und Durchschnittsbürgern erhobenwurden."Mit dem Best Countries-Projekt können wir abbilden, wie dieProsperität eines Landes durch die Wahrnehmung des Landes aufglobaler Ebene beeinflusst wird", erläutert David Reibstein,Professor für Marketing an der Wharton School. "Wir haben ermittelt,dass ein Fokus auf Bildung und Bürgerrechte - dies schließtMenschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter, Religionsfreiheitund mehr ein - mehr zum wirtschaftlichen Wohlstand einer Nation alstraditionelle Formen der Macht wie etwa eine militärischeVormachtstellung beitragen kann".John Gerzema, Vorsitzender und CEO von Y&Rs BAV Consulting,ergänzt: "Unsere Daten haben die weit verbreitete, globale Sorge überdie sozialen und geopolitischen Veränderungen erfasst, die inzahlreichen Ländern zu Ungewissheit und Turbulenzen führen. Die neuenRankings honorieren jene Nationen, die für die Werte Neutralität,Stabilität und Diplomatie stehen, und spiegeln den Wunsch derMenschen nach einer Wiederherstellung der Ordnung wider".Die Best Countries-Ranglisten sind das Herzstück des zunehmendgrößer werdenden U.S. News Best Countries-Portal(https://www.usnews.com/news/best-countries), einer Plattform, diedetaillierte Inhalte, eigene Berichterstattung, Werkzeuge zurinteraktiven Datenvisualisierung, Videos, Fotos und Gastkommentarevon internationalen Experten aus Regierung, Wirtschaft undWissenschaft kombiniert. Die neue Plattform ist Teil desexpandierenden Nachrichtenkanals von U.S. News und umfasst auch dasim Februar erstmalig vorgestellte neue Best States-Projekt(https://www.usnews.com/news/best-states).Ranking der Besten Länder 2017*Hier (https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings-index)finden Sie die vollständigen RanglistenInsgesamt (https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-full-list)1. Schweiz 6.Schweden2. Kanada 7.VereinigteStaaten3. 8.Großbritannien Australien4. Deutschland 9.Frankreich5. Japan 10.NorwegenUm ein Als Standort MächtigstesGeschäft einer Land (httpsaufzubauen Konzernzentrale ://www.usnew(https://w (https://www.u s.com/news/bww.usnews. snews.com/news/ est-countriecom/news/b best-countries/ s/power-rankest-countr best-headquarte ings) 1.ies/best-s r-a-corporation Vereinigtetart-a-bus ) 1. Schweiz Staaten 2.iness) 2. Kanada 3. Russland1. Australien 3. ChinaThailand2. China3.MalaysiaFür Frauen Für Bildung (h Für einen(https:// ttps://www.usne komfortablenwww.usnews ws.com/news/bes Ruhestand (.com/news/ t-countries/bes https://www.best-count t-education) usnews.com/nries/best- 1. Kanada 2. ews/best-couwomen) 1. Großbritannien ntries/best-Schweden 3. Deutschland comfortable-2. retirement)Dänemark 1.3. NeuseelandNorwegen 2.Australien3. 