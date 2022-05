U.S. Dollar: Woran hat es gelegen?

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Der US-Dollar gibt nach Der US-Dollar hat am Dienstag in Europa gegenüber den meisten wichtigen Währungen nachgegeben, während sich die europäischen Aktien erholten, während Chinas Finanzzentrum Shanghai sich auf die Wiedereröffnung zubewegte und bis Ende Juni allmählich zur Normalität zurückkehren will. Der stellvertretende Bürgermeister Zong Ming sagte, dass die Behörden die Wiedereröffnung Shanghais schrittweise durchführen werden, wobei die Bewegungseinschränkungen bis… Hier weiterlesen