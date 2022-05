U.S. Dollar: Der Dollar legt zu!

Der US-Dollar hat am Dienstag im asiatischen Handel gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen aufgewertet, da die Renditen von US-Staatsanleihen in Erwartung einer aggressiven Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank gestiegen sind, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Renditen der US-Staatsanleihen steigen In einer Rede vor dem Institut für Währungs- und Finanzstabilität in Frankfurt sagte der Gouverneur der Federal Reserve, Christopher… Hier weiterlesen