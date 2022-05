U.S. Dollar: Deutliche Zunahme!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Der US-Dollar steigt Der US-Dollar ist am Freitag in Europa im Vergleich zu seinen wichtigsten Gegenwährungen gestiegen, ebenso wie die Renditen von Staatsanleihen, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen um 50 Basispunkte bei den nächsten beiden Sitzungen bekräftigte. Zinssätze sollen angehoben werden In einem Interview mit Marketplace am Donnerstag bekräftigte Powell, dass die Zentralbank erwäge,… Hier weiterlesen