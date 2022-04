U.S. Bancorp Aktie: Was ist da los?

Die Aktien von U.S. Bancorp (NYSE:USB) werden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse vorgelegt hat. Schätzungen übertroffen! U.S. Bancorp meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 5,57 Mrd. Dollar und übertraf damit die Schätzung von 5,55 Mrd. Dollar. Das Unternehmen meldete einen Quartalsgewinn von 99 Cents pro Aktie, der die Schätzung von 94 Cents… Hier weiterlesen