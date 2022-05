U.S.-Aktien: Starke Aufwärtsbewegung!

Finanztrends Video zu Nasdaq



Überwiegend im Plus Die Aktienmärkte haben am Donnerstag im Vormittagshandel weiter zugelegt, nachdem sie die vorangegangene Sitzung überwiegend im Plus beendet hatten. Die wichtigsten Indizes kletterten allesamt deutlich ins Plus. Zurzeit bewegen sich die großen Durchschnitte in der Nähe ihrer Tageshöchststände Der Dow liegt 453,32 Punkte oder 1,4 Prozent höher bei 32.573,60, der Nasdaq 214,55 Punkte oder 1,9 Prozent höher… Hier weiterlesen