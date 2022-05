U.S.-Aktien: Geht es wieder nach oben?

Nachdem die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt haben, dürften sie am Dienstag im frühen Handel wieder an Boden verlieren. Die Futures auf die wichtigsten Indizes deuten derzeit auf eine niedrigere Eröffnung der Märkte hin, wobei der Dow-Future um 215 Punkte fällt. Anhaltende Besorgnis über Inflation und höhere Zinssätze Gewinnmitnahmen könnten zu der anfänglichen Schwäche an der Wall Street… Hier weiterlesen