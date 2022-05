U.S.-Aktien: An Boden gewonnen!

Nachdem die Aktien zu Beginn der Sitzung unter Druck geraten waren, haben sie im Laufe des Vormittagshandels am Donnerstag wieder an Boden gewonnen. Die wichtigsten Indizes haben sich von ihren Tiefstständen deutlich erholt, wobei der technologielastige Nasdaq in den positiven Bereich vorstieß. Zurzeit zeigen die großen Durchschnitte eine gemischte Performance. Während der Nasdaq um 33,13 Punkte oder 0,3 Prozent auf… Hier weiterlesen