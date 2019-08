U & I: Da kann man nur noch staunen

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie U & I. Die Aktie notiert im Handel am 25.08.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 144.47 GBP.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für U & I entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für U & I beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,06 Prozent und liegt mit 1,18 Prozent über dem Mittelwert (2,88) für diese Aktie. U & I bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die U & I derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 179,93 GBP, womit der Kurs der Aktie (145,2 GBP) um -19,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 139,63 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,99 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für die U & I sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für U & I aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die U & I. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 280 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 92,84 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 145,2 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".