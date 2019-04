U-Blox: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Weitere Suchergebnisse zu "U-Blox":

Der U-Blox-Kurs wird am 11.04.2019, 05:06 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 83,29 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Halbleiter".

Unser Analystenteam hat U-Blox auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,75 ist die Aktie von U-Blox auf Basis der heutigen Notierungen 96 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (403,2) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der U-Blox-RSI ist mit einer Ausprägung von 9,83 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 62,61, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,74 % ist U-Blox im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (1,97 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,77 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.