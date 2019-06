U-Blox Aktie: Schwache Zahlen

U-Blox hat für 2018 schwache Zahlen vorgelegt. Fast alle relevanten Kennzahlen haben sich verschlechtert. Der Umsatz sank um 2,5% auf rund 393 Mio SFr. Einzig positiv war das starke Wachstum in der EMEA-Region von rund 21%. Dagegen geriet der Wachstumskurs in Amerika ins Stocken. Selbst in China ging der Umsatz um 13% zurück. Unterm Strich verschlechterte sich der Gewinn um ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung