U-Blox-Aktie: Moderne Anwendungen wie Wearables und E-Bikes haben das Wachstum beschleunigt!

U-Blox hat für das 1. Halbjahr solide Zahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 7,9% auf 193,9 Mio SFr. Der Gewinn ging durch Sonderbelastungen aber um 24,2% auf 2,57 SFr pro Aktie zurück. Das operative Ergebnis verbesserte sich dagegen um 6,1% auf 29,5 Mio SFr. Besonders gut haben sich die Geschäfte in Asien entwickelt. Hier konnte ein Umsatzplus von mehr als einem Viertel erzielt werden. Mehrere Kunden führten umfangreiche Expansionen durch, wodurch U-Blox fast an ihre Produktionsgrenze gekommen ist.

Das Internet der Dinge auf dem Vormarsch

Vor allem moderne Anwendungen wie Wearables und E-Bikes haben das Wachstum beschleunigt. In den USA musste eine gegenteilige Entwicklung festgestellt werden. Hier ging der Umsatz um mehr als ein Fünftel zurück. Allerdings zeichnen sich auch hier neue Wachstumschancen ab. Durch die Umstellung auf die neuen LTE-basierten Mobilfunkstandards ist eine neue Dynamik entstanden. Zudem ist das Internet der Dinge auf dem Vormarsch. Das Internet der Dinge ist der Zukunftsmarkt schlechthin. Dabei geht es um die intelligente Vernetzung von Alltagsgegenständen.

U-Blox liefert hierfür zahlreiche Produkte und konnte sich so in Asien bereits eine erstklassige Marktstellung erarbeiten. Allerdings steckt der Markt noch in den Kinderschuhen. Auch wenn sich das Milliardenpotenzial bereits erahnen lässt, wird es noch einige Jahre dauern, bis diese Entwicklung vollends in der Gesellschaft ankommt. Aktuell sind es eher Randerscheinungen im Sport- und Ernährungsbereich.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.