UV-Schutz in Zeiten des Klimawandels / Schutz vor Hautkrebs ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Bonn (ots) - Heute ist Sommeranfang. Ein Tag, den die DeutscheKrebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Präventione.V. (ADP) zum Anlass nehmen, auf notwendigen Schutz vorultravioletter Strahlung hinzuweisen. Angesichts zunehmenderklimatischer Veränderungen wird ein angemessener Sonnenschutz immerbedeutsamer, um UV-Schäden und insbesondere Hautkrebs vorzubeugen."Der Schutz vor krebserregender UV-Strahlung ist längst eineHerausforderung, die gesamtgesellschaftlich gelöst werden muss undnicht allein der Verantwortung jedes Einzelnen überlassen werdendarf", sagt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der DeutschenKrebshilfe. "Städteplaner und Architekten sind hierfür ebenso zusensibilisieren, wie Erzieher, Lehrer, Sporttrainer und Arbeitgebervon im Freien Beschäftigten."Global gesehen gehören die vergangenen drei Jahre zu den wärmsten,die die Menschheit seit Beginn der regelmäßigen Temperaturmessungenerfahren hat. Deutschland erlebte 2017 eines der acht wärmsten Jahre.Nach Angaben des Umweltbundesamtes wird die jährlicheDurchschnittstemperatur hierzulande weiter ansteigen, vor allem imFrühjahr und Sommer. Dies wird sich auch auf das Freizeitverhaltender Menschen auswirken, weshalb UV-Schutzexperten alarmiert sind.Denn: sollten sich die Menschen durch die zunehmend sonnenreicherenTage öfter draußen aufhalten, so ist ihre Haut auch der UV-Strahlunglänger und damit deutlich intensiver ausgesetzt."Der Mensch kann die UV-Strahlung der Sonne nicht wahrnehmen unddas macht sie so gefährlich", erläutert Professor Dr. EckhardBreitbart, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft DermatologischePrävention e.V. (ADP). "Wir sehen das Licht, wir spüren die Wärme,doch für die UV-Strahlung gibt es kein Sinnesorgan. Das erschwert dierichtige Einschätzung der UV-Intensität. Wind, Wasser oder einwolkenbedeckter Himmel können schnell über eine hohe Intensitäthinweg täuschen. Die Folge sind UV-Schäden, Sonnenbrände undHautkrebs." UV-Schäden der Haut sind maßgeblich für das Entstehen vonHautkrebs verantwortlich. Deutschlandweit erkranken derzeit jährlichüber 293.000 Menschen neu an einem Tumor der Haut, etwa 35.000 davonam gefährlichen malignen Melanom, dem sogenannten "schwarzen"Hautkrebs.Auch das UV-Schutz-Bündnis - ein Zusammenschluss von 20Fachgesellschaften rund um das Thema UV-Strahlung, Haut undGesundheit - warnt vor klimabedingten Gesundheitsschäden durch dieSonne: "Wir müssen genau hinsehen, welche Wechselwirkungen zwischenWärme und UV-Strahlung der Klimawandel mit sich bringt. Der Schutzvor übermäßiger UV-Strahlung, aber auch vor Hitze wird zukünftigimmer bedeutsamer werden", betont Bündnis-Koordinatorin Dr. CorneliaBaldermann vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).Die Haut lässt sich prinzipiell mit einfachen Regeln schützen:sich im Schatten aufhalten, schützende Kleidung tragen undSonnencreme nutzen. Neben dem individuellen Verhalten wird die aktiveGestaltung äußerer Rahmenbedingungen immer bedeutsamer, dennintensive Sonne kann an vielen Orten des Alltags auftreten:Außenanlagen von Kitas, Schulhöfe, Sportplätze und Parkanlagen sowieArbeitsplätze im Freien sind nur einige Beispiele. Die DeutscheKrebshilfe und die ADP fordern daher gemeinsam mit demUV-Schutzbündnis, einem vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)initiierten Expertengremium, die deutschlandweite Etablierungsogenannter verhältnispräventiver Maßnahmen. Dazu gehörenbeispielsweise Sonnensegel, schattenspendende Baumgruppen sowieArbeitszeiten und Pausenregelungen im Sommer, die hoheUV-Strahlungsintensitäten berücksichtigen. WeiterführendeEmpfehlungen enthält das Expertenpapier "Verhältnisprävention vonHautkrebs in urbanen Lebenswelten".In diesem Zusammenhang und als Beitrag hat die Deutsche Krebshilfegemeinsam mit der ADP und weiteren Partnern das Projekt 'Clever inSonne und Schatten' initiiert. Dieses hat das Ziel den UV-Schutz inden jeweiligen Lebenswelten der Menschen zu stärken: also in der Kitaund Schule, am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Das Projekt bietetKitas und Grundschulen kostenlose spielerische Aktionsmaterialien an.Diese und weitere Aktions- und Informationsmaterialien könnenkostenlos bei der Deutschen Krebshilfe unter www.krebshilfe.debestellt werden.UV-SchutztippsVerhaltenspräventionIntensive Sonne meidenAuf UV-Index achten. Dieser gibt tagesaktuell die Intensität derUV-Strahlung an: www.bfs.de/uv-prognoseMittagszeit drinnen oder im Schatten verbringenHaut mit Kleidung bedecken, Kopfbedeckung tragenAugen mit Sonnenbrille schützen. Auf DIN EN ISO 12312-1 und UV-400Kennzeichnung achtenSonnencreme für unbekleidete Hautstellen verwenden. Lichtschutzfaktor30 (hoch), UVA- und UVB-SchutzVerhältnispräventionTechnische Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise Sonnensegel,Pergolas und schattenspendende BegrünungOrganisatorische Schutzmaßnahmen:Bereitstellung von UV-Schutzbekleidung für im Freien Beschäftigte.Verlegung von Aktivitäten in die Morgen- und Abendstunden. Anpassenvon Arbeitszeiten, Pausenregelungen und Stundenplänen an dieUV-IntensitätBeachtung des UV-Index bei der Planung von Aktivitäten im FreienInterviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell