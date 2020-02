UTPlus Interactive Inc. den Start des weltweiten Dienstes von COSMICWARS-THE GALACTIC BATTLE bekannt.

Seongnam-Si, South Korea (ots/PRNewswire) - Am 7. (North America Time) gabUTPlus Interactive Inc. (http://www.utplus.co.kr/) den Start des weltweitenDienstes von COSMICWARS-THE GALACTIC BATTLE bekannt.Der Global One-Build unterstützt neun Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch,Japanisch, Thailändisch, Russisch, Thailändisch, Portugiesisch, Koreanisch) undwird in Zukunft auch Spanisch unterstützen.Das Spiel, das zuvor vorab auf den Markt gebracht wurde, bietet eineinzigartiges Artwork und ein originelles Szenario. Mit dem Spielsystem könnenBenutzer ihr eigenes strategisches Schiff bauen, indem sie Schiffsteile nachBelieben des Benutzers zusammenstellen und Pioniere im postapokalyptischen Raumwerden, während sie gegen verschiedene Streitkräfte, Weltraummonster und andereSpieler kämpfen.Die globale Version wird mehr benutzerdefinierbare Inhalte enthalten, indem dieKommunikation mit den Benutzern über verschiedene soziale Medienkanäleverbessert und das Feedback der Benutzer und die Spieldaten analysiert werden.Ted Taeyeun Yoo (CEO) sagte: "Aufgrund der Erfahrungen, die wir mit demerfolgreichen Dienst von Talion und Shadowblood gesammelt haben, werden wirweiterhin auf die Meinungen der Benutzer hören und das Spiel mit einemlangfristigen Plan erfolgreich unterhalten.""COSMICWARS-THE GALACTIC BATTLE" wurde beim Google Indie Game Festival 2018 alsTop-3-Spiel ausgewählt und als Indie-Spiel des Jahres ausgezeichnet. DerEntwickler bietet verschiedene Veranstaltungen an, um den Start seines globalenService zu feiern. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen globalenFacebook-Seite (https://www.facebook.com/cosmicwarsglobal/).Link zum Werbevideo (YouTube) bereitstellen: Link (https://www.youtube.com/watch?v=ndNH90xLX04&list=PLMiZbWDRsP_77OTrTYuIwBIMSQOYSDltE)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087525/UTPlus_Interactive_Inc__announced_the_launch_for_the_global_service_of_COSMICWARS_THE_GALACTIC_BATTL.jpgPressekontakt:Taiheon Rheetaiheon.rhee@kr.ddb.com+82-2-3415-3848Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141201/4513877OTS: UTPlus Interactive Inc.Original-Content von: UTPlus Interactive Inc., übermittelt durch news aktuell