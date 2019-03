US: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "US Bancorp":

Für die Aktie US stehen per 03.03.2019, 07:54 Uhr 51,72 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. US zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir US einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob US jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,89 % ist US im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (2,73 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,16 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die US-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu US vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 57,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (51,72 USD) ausgehend um 10,85 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält US von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. US zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.