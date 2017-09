Die US-amerikanische FDA genehmigt Benznidazol der Chemo Group zur Behandlung von Kindern mit Chagas-Krankheit

Washington, Buenos Aires, Argentinien, Madrid und Genf(ots/PRNewswire) -Am 29. August genehmigte die US-amerikanische Food and DrugAdministration (FDA) die New Drug Application (NDA) von ChemoResearch für Benznidazol. Dies ist der erste von der FDA jemalsgenehmigte Wirkstoff zur Behandlung der Chagas-Krankheit.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/550840/Chemo_Group_Logo.jpg(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/550841/Exeltis_Logo.jpg )(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/550842/Mundo_Sano_Logo.jpg(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/550843/DNDi_Logo.jpg )Benznidazol ist ein Wirkstoff gegen die Chagas-Krankheit, einegefährliche durch Parasiten übertragene Erkrankung, an derSchätzungen zufolge zwischen 6 bis 8 Millionen Menschen weltweitleiden. In den Vereinigten Staaten leben Schätzungen zufolge 300.000Menschen mit der Chagas-Krankheit. Zuvor war der Wirkstoff über dieBundesbehörde Centers for Disease Control and Prevention verfügbar,aber nicht von der FDA genehmigt."Die Genehmigung von Benznidazol stellt einen wichtigen Schrittbei der Behandlung der Chagas-Krankheit in den USA und weltweit dar",erklärte Nick Haggar, CEO der Chemo Group. "Wir freuen uns über dieMöglichkeit, endlich eine Therapie gegen diese Krankheit zu haben undeinen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität derPatienten mit Chagas-Krankheit zu leisten. Die FDA genehmigteBenznidazol für Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren. Wir möchten inenger Zusammenarbeit mit der FDA die Indikation erweitern."Die Chemo Group spielte zusammen mit dem in den USA ansässigenPharmaunternehmen Exeltis, dem Partner für sozialeUnternehmensverantwortung Mundo Sano und mit Unterstützung derInitiative DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative), einergemeinnützigen Organisation für Wirktstoffentwicklung eine zentraleRolle in der Registrierung von Benznidazol durch die FDA. DNDiunterstützte die US-Registrierung mit technischem Know-how und Datenvon DNDi geleiteten klinischen Studien. Durch die Genehmigung vonBenznidazol wird die Bereitstellung von lebensrettenden Medikamentenfür Patienten mit der Chagas-Krankheit vereinfacht."Ich freue mich sehr, dass wir einen riesigen Schritt zurÜberwindung der vielen Hindernisse zur Behandlung derChagas-Krankheit getan haben", erklärte Dr. Silvia Gold, Präsidentvon Mundo Sano. "Ich möchte mich bei allen Ärzten herzlich bedanken,die sich jeden Tag um Chagas-Patienten kümmern. Ein großer Dank gehtauch an alle Forscher und Experten, die unablässig daran arbeiten,das Wissen über diese komplexe Krankheit zu erweitern. Ich freuemich, diesen wichtigen Schritt zusammen mit einer begeisterten undengagierten Community zu feiern. Unsere Arbeit ist hier noch nicht zuEnde und wir arbeiten gemeinsam daran, das Leben der Menschen zuändern, die an der Chagas-Krankheit leiden."Mit der Genehmigung von Benznidazol erhielt Chemo Research von derFDA einen Priority Review Voucher (PRV) für vernachlässigte tropischeKrankheiten. Laut den Bedingungen der Zusammenarbeit zwischen Chemo,Mundo Sano und DNDi wird ein bedeutender Teil der Umsätze durch denzukünftigen Verkauf des PRV direkt für die Verbesserung des Zugangszur Behandlung für Chagas-Patienten und für die Verbesserung derGesundheit von Patienten mit anderen Krankheiten eingesetzt."Wir sind stolz, mit talentierten Ärzten, Experten undGesundheitsdienstleistern zusammenzuarbeiten, um möglichst vielenPatienten in fairer Form diese Behandlung zur Verfügung zu stellen, "erklärte Fernando Mateus, President von Exeltis USA, Inc."Weltweit haben sehr wenige Patienten mit der Chagas-KrankheitZugang zu einer Behandlung und auch in den USA sind es nur wenige",erklärte Dr. Bernard Pécoul, DNDi Executive Director. "Wir hoffen,dass die FDA-Registrierung Länder in Lateinamerika mit einerChagas-Endemie, die den Wirkstoff bisher noch nicht registrierthaben, dazu anregt, dies zu tun. Wir gehen davon aus, dass diesletztendlich den Zugang zur Behandlung in Amerika verändert."Die Chemo Group will auch zukünftig zusammen mit Exeltis, MundoSano und der Initiative Drugs for Neglected Diseases initiative(DNDi) an der Überwindung der Hindernisse bei der Behandlung derChagas-Krankheit arbeiten. Exeltis ist für den Produktvertrieb aufdem US-Markt verantwortlich. Gleichzeitig bemühen sich Mundo Sano undDNDi weiterhin, den Zugang zu verbessern und das Bewusstsein fürdiese Krankheit zu erhöhen.Weiterführende Links:http://www.chagaspartnership.comChemo GroupDie Chemo Group ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mitmehr als 40 Jahren Erfahrung und Engagement im Schutz und in derVerbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen. DieChemo Group verfügt über Büros in mehr als 40 Ländern in Europa,Amerika, Asien und Afrika und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter.Die 15 Produktionsstätten, 10 Forschungs- und Entwicklungszentren und33 angeschlossenen Pharmaunternehmen bieten hochklassige underschwingliche Medikamente und Dienstleistungen für Patientenweltweit und arbeitet mit mehr als 1150 Geschäftspartnern aus derPharmazie in 96 Ländern zusammen. Chemo Research mit Sitz in Madrid,Spanien, spielte eine zentrale Rolle darin, dass Benznidazol durchdie FDA geprüft und genehmigt wurde. http://www.chemogroup.comExeltisExeltis ist ein Tochterunternehmen der Chemo Group, das auf dieGesundheit von Frauen, Dermatologie, Atemwegserkrankungen undErkrankungen des zentralen Nervensystems spezialisiert ist. ExeltisUSA hat seinen Sitz in New Jersey, ist Marktführer in pränatalenVitaminen und hat eine zentrale Position im Bereich Frauengesundheitund Dermatologie. Exeltis USA will mithilfe seiner operationale undtechnischen Plattform die Verfügbarkeit von Benznidazol in denVereinigten Staaten zur Unterstützung von Mundo Sano fördern, um dieKosten zu minimieren und die Einhaltung der Bestimmungen der FDAsicherzustellen. http://exeltisusa.com/Mundo SanoMundo Sano ist eine gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, seit 1993die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die anvernachlässigten tropischen Krankheiten leiden. Zur Sicherunggrößerer Fairness arbeitet das Institut mit dem öffentlichen undprivaten Sektor, der akademischen Welt und anderen internationalenOrganisationen zusammen. Um den betroffenen Communitys Lösungenbereitzustellen und Wissen zu schaffen, leitete Mundo Sano im Jahr2012 ein öffentlich-privates Konsortium, das die Herstellung vonBenznidazol in Argentinien voranbringen sollte, einem von zweiMedikamenten zur Behandlung derChagas-Krankheit.http://www.mundosano.orgDNDiAls gemeinnützige Organisation für Forschung und Entwicklungarbeitet DNDi an der Bereitstellung neuer Behandlungen fürvernachlässigte tropische Krankheiten. DNDi ist aktiv an derEntwicklung von neuen Behandlungen und dem Screening neuer Präparategegen die Chagas-Krankheit beteiligt. DNDi und Partner lieferten dieerste Darreichungsform von Benznidazol für Kleinkinder und führenklinische Studien durch, in denen neue Therapien oderWirkstoffkombinationen mit diesem Medikament analysiert werden. DNDiist auch an Frühstadien der Forschung von völlig neuen Wirkstoffengegen die Chagas-Krankheit beteiligt.http://www.dndi.orgPressekontakt:Chemo Group und Exeltis: Lara RecueroTel.: +34-91-771-15-00E-Mail: comunicacion@chemogroup.comMundo Sano: Amber CashwelE-Mail: acashwell@mundosano.orgDNDi: James ArkinstalE-Mail:l jarkinstall@dndi.org Tel.: +41-22-9077-885Original-Content von: Chemo Group, übermittelt durch news aktuell