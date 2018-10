US-Zölle treffen auch Drittländer / Kreditversicherer Coface analysiert indirekte Effekte

Mainz (ots) - Mit ihren Importzöllen treffen die USA nicht nurdirekt die betroffenen Handelspartner. Sie lösen auch indirekteEffekte aus. So gehen die Exporte von Drittländern in diese Länderzurück. Nach einer Berechnung des internationalen KreditversicherersCoface bedeutet ein um 1 Prozent höherer Importzoll der USAdurchschnittlich 0,5 Prozent weniger Exporte Dritter in diesanktionierten Länder. Besonders betroffen von diesem Effekt sind dieBranchen Transport (-4,4%) und Maschinenbau (-3,7%).In den letzten Jahren wurden deutlich mehr protektionistischeMaßnahmen eingeführt als Regeln, die den freien Handel fördern. ImVergleich zu 2010 gibt es heute weltweit zweieinhalb mal mehrprotektionistische Bestimmungen als Erleichterungen. Allerdingssteigt auch die Zahl regionaler Handelsabkommen. Sie sindoffensichtlich das bevorzugte Instrument zum Abbau vonHandelsschranken sowie zur Förderung von Freihandelsnetzwerken undmultinationalen Produktionsketten.Auffallend ist der Anstieg der Importzölle. Ihre Anwendung hatsich in neun Jahren verdoppelt. Mit Stand September 2018 waren 16Prozent aller protektionistischen Maßnahmen Importzölle. 2009 betrugder Anteil nur acht Prozent. Wenig überraschend hat sich dieAnwendung von Einfuhrzöllen zwischen 2016 und 2018 in den USAbesonders beschleunigt. Der Anteil an allen Regeln hat sich von 5,4Prozent auf 12,5 Prozent mehr als verdoppelt.Der verstärkte Protektionismus, getrieben durch dieUS-Zollpolitik, erhöht das Risiko, dass auch zahlreiche Länder in denBeschaffungs- und Produktionsketten mit getroffen werden. So hatCoface analysiert, dass zusätzlich zu den direkten Effekten sich für12 Branchen in 63 Ländern negative Auswirkungen auf deren Exporteergeben. Erhöhen die USA die Zollschranke um ein Prozent fürirgendein Land, führt das bei Ländern, die mit diesem sanktioniertenLand in Geschäftsbeziehungen stehen, zu einem Rückgang der Exporte umdurchschnittlich 0,46 Prozent - bei ansonsten unverändertenParametern. Allein auf verarbeitende Sektoren bezogen betrüge derEffekt 0,6 Prozent."Die indirekten Auswirkungen auf die Exporte der Länder, die mitden von den US-Zöllen betroffenen Ländern handeln, sind erheblich.Wenn auch, was nicht überraschend ist, niedriger als die direktenAuswirkungen", kommentiert Coface-Chefvolkswirt Julien Marcilly."Dies kann auch damit erklärt werden, dass manche Partnerländer einTeil ihrer Exportprodukte in andere Lieferländer für die USAumleiten, die nicht von Zollschranken betroffen sind. So könnenLänder den Ansteckungseffekt abmildern."Die indirekten Auswirkungen treffen besonders den Transport- undVerkehrssektor (inklusive der Automobilindustrie), der intensiv inkomplexe Beschaffungs-, Produktions- und Handelsketten integriertist. Ein um einem Prozentpunkt erhöhter Zoll für die Branchen führtnach Berechnungen von Coface zu einem durchschnittlichen Rückgang derExporte des betroffenen Landes um 4,4 Prozent. Deutschland, Japan unddie USA selbst sind indirekt am stärksten von den US-Zöllen fürchinesische Automotive-Exporte betroffen, weil die Nachfrage in Chinanach Zulieferprodukten aus diesen Ländern sinkt. Auswirkungen spürenauch der Maschinenbau, Bergbau und die Holz-Papier-Branchen mitRückgängen von zwei bis drei Prozent. Auf den Elektroniksektor (-1,4Prozent) in Vietnam, Südkorea, Japan, Taiwan und Thailand wirken dieUS-Zölle auf Einfuhren chinesischer Telefone. Geringer sind dieindirekten Auswirkungen für Lebensmittel und Metalle, Chemie undlandwirtschaftliche Produkte.Die ausführliche Analyse: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell