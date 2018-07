US Xpress: Ein Wunder?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

In unserer neuen Analyse nehmen wir US Xpress unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Lkw-Verkehr". Die US Xpress-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 15,29 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für US Xpress entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der US Xpress als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 7 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 21,6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 41,27 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 15,29 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

